Водитель на легковушке сбил женщину на пустой улице Петрозаводска (ВИДЕО)

В центре Петрозаводска водитель сбил женщину, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

Сегодня утром, 25 октября в 6.58, на пересечении проспекта А.Невского и улицы Правды водитель автомобиля при повороте направо, с пр.А.Невского на ул.Правды, совершил наезд на женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

Момент ДТП попал в объектив камеры онлайн-наблюдения компьютерной сети «Сампо.ру».

Подробности происшествия устанавливаются.

В ГИБДД Петрозаводска сообщили, что под колеса попала женщина 1960 года рождения, ее осматривают медики.