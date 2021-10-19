Водитель «Нивы», сбивший пешехода в райцентре Карелии, сел за руль пьяным

Под колесами автомобиля, улетевшего в кювет после ДТП в Олонце, оказался 13-летний подросток.

Напомним, в минувший понедельник, 18 октября, в 21.18 минут на пульт ЕСС-01 поступило сообщение, что по рядом с домом № 12 по улице Пролетарская в Олонце произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль сбил пешехода и съехал в кювет.

По информации Госавтоиспекции Карелии, за рулем «Нивы» находился 29-летний водитель. Он был в состоянии алкогольного опьянения. Водитель сбил 13-летнего пешехода, который двигался по левой обочине. Ребенок с полученными травмами госпитализирован.

По факту ДТП проводится проверка.