Водитель отечественного внедорожника совершил на трассе ДТП с пострадавшими

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В Лоухском районе "Нива" "поджала" иномарку на трассе, при столкновении пострадал один человек, сообщили в ГИБДД Карелии.
В минувший четверг 22 ноября в 11.05 в Лоухском районе на 1058 км автодороги М-18 "Кола" 59-летний водитель автомобиля "ВАЗ-21213" при перестроении не предоставил преимущество в движении автомобилю Mazda-3, который двигался в попутном направлении.
В результате ДТП 33-летний водитель автомобиля Mazda получил травмы, ему была оказана медицинская помощь.
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