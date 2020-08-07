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Водитель, перекрывший дорогу скорой помощи, наказан в Петрозаводске

Новости. Общество
10:40, 08 Августа 2020
фото: © кард из видео/ДТП Петрозаводска и Карелии
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Инспекторы установили и привлекли к ответственности водителя, перекрывшего дорогу машине скорой помощи в столице Карелии.

Четвертого августа на улице Кирова в Петрозаводске водитель кроссовера припарковал машину на въезде на территорию больницы скорой медицинской помощи, перекрыв дорогу спецавтомобилям.

Госавтоинспекция Петрозаводска сообщает, что нарушитель был установлен.

"Водитель автомашины "Škoda"  привлечен к административной ответственности по ч. 4 ст  12.19 КоАП РФ. Напомним, что за данное нарушение законодательством предусмотрено перемещение транспортного средства на специализированную стоянку", - сообщили в ГИБДД.

Инцидент с перекрытием дороги скорой помощи попал на видео

"Вот такой товарищ сегодня вечером перекрыл въезд и выезд у БСМП бригадам скорой помощи. В машине тяжёлый пациент, пришлось искать объездные пути", - написал автор видео в комментарии.

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