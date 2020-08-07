Водитель, перекрывший дорогу скорой помощи, наказан в Петрозаводске

фото: © кард из видео/ДТП Петрозаводска и Карелии

Инспекторы установили и привлекли к ответственности водителя, перекрывшего дорогу машине скорой помощи в столице Карелии.

Четвертого августа на улице Кирова в Петрозаводске водитель кроссовера припарковал машину на въезде на территорию больницы скорой медицинской помощи, перекрыв дорогу спецавтомобилям.

Госавтоинспекция Петрозаводска сообщает, что нарушитель был установлен.

"Водитель автомашины "Škoda" привлечен к административной ответственности по ч. 4 ст 12.19 КоАП РФ. Напомним, что за данное нарушение законодательством предусмотрено перемещение транспортного средства на специализированную стоянку", - сообщили в ГИБДД.

Инцидент с перекрытием дороги скорой помощи попал на видео.

"Вот такой товарищ сегодня вечером перекрыл въезд и выезд у БСМП бригадам скорой помощи. В машине тяжёлый пациент, пришлось искать объездные пути", - написал автор видео в комментарии.