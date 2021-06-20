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Водитель перевернулся на федеральной трассе в Карелии и попал в больницу

Новости. Происшествия
09:51, 21 Июня 2021
фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК

В Карелии получил травмы водитель, который вылетел в кювет на трассе.

Авария произошла в воскресенье, 20 июня, в Прионежском районе. Об этом сообщает Госавтоинспекция.

В 00:05 на 135 км. + 800 м. федеральной автодороги А-215 «Подъезд к г. Петрозаводску» 37-летний водитель автомобиля «Ford» выбрал небезопасную скорость движения. Он съехал в кювет и опрокинулся. Водитель с полученными травмами госпитализирован.

Ранее сообщалось, что в Карелии водитель вылетел в кювет и разбился насмерть.

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Комментарии

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кир
2021-06-21 11:35:20
Бедный водитель, - пожалел кот. Хотел как лучше, а получилось как всегда.(с)
Гость
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