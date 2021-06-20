В Карелии водитель вылетел в кювет и разбился насмерть

В момент ДТП водитель получил смертельные травмы, от которых скончался до приезда медиков.

Катастрофа произошла в воскресенье, 20 июня, в Кондопожском районе. Об этом информирует ГИБДД.

В 18:12 на 2 км. + 660 м. региональной автодороги «Подъезд к п. Тулгуба» 45-летний водитель на машине «Chevrolet» съехал в кювет и опрокинулся.

Мужчина получил смертельные травмы, от которых скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. В момент происшествия мужчина не был пристёгнут ремнём безопасности.

Ранее сообщалось, что в Карелии юный водитель уронил автомобиль в кювет — пострадали два человека.