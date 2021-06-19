В Карелии юный водитель уронил автомобиль в кювет – пострадали два человека

В Медвежьегорском районе произошло ДТП, в котором пострадали два человека, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую пятницу, 18 июня, в 20.10 в Медвежьегорском районе, 613 км федеральной автодороги Вологда - Медвежьегорск - автомобильная дорога Р-21 "Кола", произошло ДТП.

Как стало известно сотрудникам ГИБДД, 21-летний водитель автомобиля Datsun On-Do, двигаясь в направлении Медвежьегорска, опрокинулся в кювет.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека - 21-летний водитель и его 39-летний пассажир.