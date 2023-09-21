Водитель погиб в лобовом столкновении на юге Карелии

Страшное ДТП произошло 22 сентября в Лахденпохском районе.

О дорожной аварии со смертельным исходом сообщили в Госавтоинспекции Карелии. Последствия аварии попали на видео.

ДТП произошло в пятницу, 22 сентября, примерно в 16 часов в Лахденпохском районе, около посёлка Пайкъярвенкюля

По предварительным данным, водитель ВАЗ выехал на полосу встречного движения, где его автомобиль столкнулся с Volvo.

В результате ДТП 37-летний водитель ВАЗ погиб.

По факту ДТП проводится проверка.