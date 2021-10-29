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Водитель пойдет под суд в Карелии за два удара сотруднику ГИБДД

Новости. Криминал
08:20, 29 Октября 2021
фото: © Архив ИТАР-ТАСС / Валерий Шарифулин

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Суд Костомукши принял к рассмотрению уголовное дело против водителя, обвиняемого в том, что он дважды ударил сотрудника ГИБДД после того, как его задержали за езду в пьяном виде.

Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

По версии следствия, ночью 31 июля 36-летний местный житель был отстранен от управления автомобилем за то, что находился пьяным за рулем. Полицейские посадили его в патрульную машину и привезли в городскую больницу для освидетельствования.

«Находясь в патрульном автомобиле у здания городской больницы, обвиняемый вел себя агрессивно, локтем руки нанес удар в область лица сотрудника полиции. Далее во время доставления обвиняемого в отдел полиции, он, находясь в патрульном автомобиле, вновь ударил сотрудника полиции локтем руки в область груди», — говорится в сообщении Следкома.

Подсудимый обвиняется по статье УК РФ «применение насилия в отношении представителя власти».  За это преступление предусмотрено наказание в виде пяти лет лишения свободы

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