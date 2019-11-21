Водитель получил травмы при столкновении с грузовиком на трассе в Карелии

ДТП произошло на 700 км федеральной автодороги "Кола" в Сегежском районе, сообщает Госавтоинспекция Карелии.

В минувшую среду в 21:05 на 700 км федеральной автодороги "Кола" 52-летний водитель «Рено», обгоняя грузовой автомобиль "Вольво", не учел боковой интервал и допустил столкновение с грузовиком. От удара легковушка съехала и перевернулась.

В результате ДТП водитель "Рено" получил травмы, пострадавшему оказана медицинская помощь, рассказали в Госатоинспекции Карелии.

Ранее в ДТП с грузовиком пострадал водитель в Петрозаводске.