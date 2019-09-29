В Петрозаводске произошло ДТП с участием грузовика, есть пострадавший

ДТП произошло 28 сентября на улице Пограничной у дома 21/А, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 12.45 35-летний водитель автомобиля Volvo S60 при повороте не справился с управлением: выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Volvo FM под управлением 47-летнего водителя.



В результате происшествия телесные повреждения получил водитель легкового автомобиля, ему оказана медицинская помощь.



Обстоятельства ДТП выясняются. По факту ДТП проводится проверка.