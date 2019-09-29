В Петрозаводске произошло ДТП с участием грузовика, есть пострадавший

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ДТП произошло 28 сентября на улице Пограничной у дома 21/А, сообщили в ГИБДД Карелии.
В 12.45 35-летний водитель автомобиля Volvo S60 при повороте не справился с управлением: выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Volvo FM под управлением 47-летнего водителя.
В результате происшествия телесные повреждения получил водитель легкового автомобиля, ему оказана медицинская помощь.
Обстоятельства ДТП выясняются. По факту ДТП проводится проверка.
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