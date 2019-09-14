Водитель получил травмы в ДТП на Зареке

На набережной Гюллинга столкнулись два автомобиля, пострадал один человек, сообщает УГИБДД по Карелии

По информации ведомства, в пятницу на набережной Гюллинга в районе дома №2 54-летний водитель Renault Logan при выезде с прилегающей территории на дорогу не предоставил преимущество в движении и врезался в Chevrolet Aveo.

В ДТП 29-летний водитель Chevrolet получил травмы, назначено амбулаторное лечение.

Проводится проверка.