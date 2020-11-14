Водитель получила травмы в ДТП в Петрозаводске (ФОТО)

Авария произошла на пересечении улиц Анохина и Красная, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

В минувшую субботу, 14 ноября, в 13:15 52-летняя женщина-водитель автомобиля Mazda 2 при повороте налево не уступила дорогу и совершила столкновение с автомобилем Volkswagen Passat.

В результате ДТП женщина получила травмы. Она была отправлена в Больнице скорой медицинской помощи, где ей назначили амбулаторное лечение.

Ранее сообщалось, что в Карелии водитель иномарки пострадал в ДТП с Камазом.