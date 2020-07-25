Водитель получила травмы в результате столкновения двух автомобилей в Петрозаводске

Два автомобиля столкнулись накануне на Древлянке, пострадала женщина, находившаяся за рулем одного из них.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, ДТП произошло в субботу, 25 июля на улице Древлянка возле дома № 23/1.

В 08 часов 50 минут 47-летний водитель, управляя автомобилем Volkswagen Polo , при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с автомобилем Kia Cerato.

В результате ДТП 38-летняя женщина (водитель Kia Cerato) получила травмы, ей была оказана медицинская помощь.

Обстоятельства ДТП выясняются.