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Водитель получила травмы в результате столкновения двух автомобилей в Петрозаводске

Новости. Происшествия
10:14, 26 Июля 2020
фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Два автомобиля столкнулись накануне на Древлянке, пострадала женщина, находившаяся за рулем одного из них.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, ДТП произошло в субботу, 25 июля на улице Древлянка возле дома № 23/1.

В 08 часов 50 минут 47-летний водитель, управляя автомобилем Volkswagen Polo , при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с автомобилем Kia Cerato.

В результате ДТП 38-летняя женщина (водитель Kia Cerato) получила травмы, ей была оказана медицинская помощь.

Обстоятельства ДТП выясняются. 

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