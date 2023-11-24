Водитель попавшего в аварию микроавтобуса в Карелии сбежал с места ДТП

Виновнику аварии грозит лишение прав либо арест.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, ДТП произошло 23 ноября в 17.00 в Питкяранте.

Водитель Volkswagen Transporter при перестроении не уступил дорогу встречному Hyundai Accent. При столкновении автомобилей травмы получил 59-летний водитель Hyundai. Мужчина сам обратился к медикам за помощью и был госпитализирован.

Водитель микроавтобуса, спровоцировавший аварию, скрылся с места ДТП, но позже его разыскали. За оставление места аварии 38-летнему водителю грозит до полутора лет лишения прав либо арест на 15 суток.