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Водитель пострадал в жестком ДТП на трассе в Карелии

Новости. Происшествия
09:25, 27 Октября 2020
фото: © ГКУ РК "ОПС по Олонецкому району"
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Автомобиль улетел в кювет на автодороге Олонец-Питкяранта-Леппясилта, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

В минувший понедельник в 22:05 на 19 км автодороги Олонец-Питкяранта-Леппясилта в Олонецком районе водитель автомобиля LADA Largus не справился с управлением и совершил съезд в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием машины.


© ГКУ РК ОПС по Олонецкому району

В результате ДТП 34-летний водитель, житель Олонца, был травмирован. Пострадавшему оказана медицинская помощь.


© ГИБДД Карелии

Ранее водитель на иномарке упал в кювет с трассы в Карелии.

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