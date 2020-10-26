Водитель пострадал в жестком ДТП на трассе в Карелии

Автомобиль улетел в кювет на автодороге Олонец-Питкяранта-Леппясилта, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

В минувший понедельник в 22:05 на 19 км автодороги Олонец-Питкяранта-Леппясилта в Олонецком районе водитель автомобиля LADA Largus не справился с управлением и совершил съезд в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием машины.



© ГКУ РК ОПС по Олонецкому району

В результате ДТП 34-летний водитель, житель Олонца, был травмирован. Пострадавшему оказана медицинская помощь.



© ГИБДД Карелии

Ранее водитель на иномарке упал в кювет с трассы в Карелии.