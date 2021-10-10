Водитель протаранил забор жилого дома в Петрозаводске, чтобы не сбить пешехода

ДТП с участием легкового автомобиля произошло сегодня днем в Петрозаводске на Старой Кукковке.
Как сообщили «Столице на Онего» в ГИБДД Карелии, водитель «Лады» совершил резкий маневр, чтобы не сбить вышедшего на дорогу пешехода. В результате, автомобиль вышел из-под контроля, врезался в забор частного жилого дома на улице Ульянова и перевернулся.
По данным МЧС, на место выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе 10 человек и трех единиц техники. Но в ДТП никто не пострадал.
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