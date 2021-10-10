Водитель протаранил забор жилого дома в Петрозаводске, чтобы не сбить пешехода

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Период пандемии — время вылечить варикоз, не откладывая. Учёные предупреждают, что варикозное расширение вен стало опаснее — оно усугубляет течение COVID-19, а сам вирус cоздаёт высокую угрозу тромбообразования — смертельно-опасного состояния.