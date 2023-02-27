Водитель разбил свое авто об березу после ДТП в центре Петрозаводска (ФОТО)

На Первомайском проспекте 2 марта столкнулись две легковушки, одна из которых после врезалась в дерево.
В четверг, 2 марта, у дома №27 по Первомайскому проспекту не поделили дорогу два автомобиля.
После удара одна машина, предположительно Renault Fluence, врезалась в березу.
Как нам рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции города, пострадавших нет, автоинспекторы не привлекались.
Фото опубликованы в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».
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