Водитель разбил свое авто об березу после ДТП в центре Петрозаводска (ФОТО)

На Первомайском проспекте 2 марта столкнулись две легковушки, одна из которых после врезалась в дерево.

В четверг, 2 марта, у дома №27 по Первомайскому проспекту не поделили дорогу два автомобиля.



После удара одна машина, предположительно Renault Fluence, врезалась в березу.



Как нам рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции города, пострадавших нет, автоинспекторы не привлекались.



Фото опубликованы в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».









