Водитель сбил пешехода в одном из дворов Петрозаводска

Из-за неосторожного маневра водителя под колесами "легковушки" оказалась 55-летия женщина.

Как рассказали в Госавтоинспекции Карелии, авария произошла 16 февраля в 16:15 у дома № 6 по переулку Попова на Древлянке. Водитель автомобиля "Лада Ларгус" при движении задним ходом не убедился в безопасности и сбил пешехода - 55-летнюю женщину.

В результате происшествия женщина получила травму, пострадавшей назначено амбулаторное лечение.

Ранее водитель наехал на группу пешеходов в центре Петрозаводска.