Водитель сбил женщину в Петрозаводске и скрылся с места ДТП

Авария произошла 28 июня на пересечении переулка Водлицкого и Родникового проезда, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 20.10 неустановленный водитель "ВАЗ-21099" сбил 37-летнюю велосипедистку, которая двигалась в попутном направлении. Женщина была травмирована – ей была оказана медицинская помощь.

Водитель с места ДТП скрылся.

Госавтоинспекция Петрозаводска просит откликнуться очевидцев данного происшествия. Всех, кто располагает информацией о ДТП и местонахождении данного автомобиля, просим позвонить в дежурную группу ГИБДД по телефонам: 78-44-44, 715-900.



Ранее в Карелии 14-летний тракторист сбил девочку.