Водитель, сбившая в Петрозаводске ребенка на самокате, заплатит компенсацию в 250 тысяч рублей

Прокуратура отстояла право мальчика, попавшего в ДТП на пешеходном переходе на набережной Варкауса, на получение компенсации морального вреда.

Как рассказали в прокуратуре Карелии, в сентябре 2021 года Прионежским районным судом с участием прокурора было вынесено решение об удовлетворении иска законного представителя несовершеннолетнего о взыскании компенсации морального вреда.

Было установлено, что 30 мая 2019 года женщина, двигаясь на автомобиле по набережной Варкауса в Петрозаводске сбила ребенка, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на самокате. Мальчик получил травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью. Впоследствии ребенок был вынужден длительное время проходить лечение в медучреждении.

Решением суда с виновной была взыскана компенсация морального вреда в размере 250 000 рублей.

Ответчица, не согласившись с принятым решением, обжаловала его в Верховном суде Карелии. В своей жалобе она заявила, что размер взысканной компенсации завышен, поскольку не учтено наличие в действиях несовершеннолетнего грубой неосторожности в связи с нарушением правил дорожного движения при пересечении проезжей части.

В суде апелляционной инстанции установлено, что в силу своего несовершеннолетнего возраста потерпевший не мог осознавать опасность своих действий, предвидеть их последствия.

Суд, согласившись с позицией прокурора, участвующего в судебном заседании, оставил решение Прионежского районного суда без изменения, жалобу ответчика – без удовлетворения.