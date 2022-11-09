Водитель скутера без прав сбил 70-летнего пешехода на юге Карелии

В Лахденпохском районе пенсионер переходил проезжую часть вне пешеходного перехода, сообщили в ГИБДД Карелии.

В среду, 9 ноября, около дома №2 по улице Ленина в поселке Куркиёки произошло ДТП.



По предварительной информации Госавтоинспекции Карелии, в 10.30 52-летний водитель скутера Honda без прав сбил 70-летнего пешехода.



Пенсионер переходил проезжую часть вне пешеходного перехода, в зоне его видимости.



В результате ДТП водитель и пешеход травмированы. Проводится проверка.