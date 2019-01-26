Водитель сломавшегося автомобиля на трассе в Карелии был сбит проезжающей мимо иномаркой

Трагедия произошла сегодня рано утром на 22 километре автодороги "Сегежа - автодорога Кола", сообщат ГИБДД Карелии.

ДТП зарегистрировано в 5:40 в Сегежском районе. На 22 километре автодороги "Сегежа - автодорога Кола" в направлении Надвоиц автомобиль сбил 22-летнего пешехода, жителя Сегежи.

Как расказали в Госавтоинпекции Карелии, рано утром молодой человек, управляя автомобилем ВАЗ девятой модели, направлялся в сторону Надвоиц. По словам очевидцев - пассажиров, автомобиль сломался и остановился на обочине. Молодой человек вышел "голосовать" на дорогу и был сбит автомобилем "Тойота Хай Люкс". За рулем иномарки был 36-летний водитель.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.