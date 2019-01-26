11:31, 26 Января 2019
Водитель сломавшегося автомобиля на трассе в Карелии был сбит проезжающей мимо иномаркой
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Трагедия произошла сегодня рано утром на 22 километре автодороги "Сегежа - автодорога Кола", сообщат ГИБДД Карелии.
ДТП зарегистрировано в 5:40 в Сегежском районе. На 22 километре автодороги "Сегежа - автодорога Кола" в направлении Надвоиц автомобиль сбил 22-летнего пешехода, жителя Сегежи.
Как расказали в Госавтоинпекции Карелии, рано утром молодой человек, управляя автомобилем ВАЗ девятой модели, направлялся в сторону Надвоиц. По словам очевидцев - пассажиров, автомобиль сломался и остановился на обочине. Молодой человек вышел "голосовать" на дорогу и был сбит автомобилем "Тойота Хай Люкс". За рулем иномарки был 36-летний водитель.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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