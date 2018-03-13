Водитель топливозаправщика в Карелии "толкнул на сторону" больше полутонны горючего

В Олонецком районе водитель топливозаправщика продал на сторону 656 литров дизельного топлива, сообщил в МВД Карелии.

В полицию от руководства одной из организаций поступило заявление о краже 656 литров дизельного топлива.

Предприниматель оценил ущерб в 25 тысяч рублей. Выяснилось, что ГСМ было похищено из бака топливозаправщика. Подозрения пали на водителя, однако он свою причастность отрицал.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили мужчину, который купил дизельное топливо. Он сообщил, что приобрел ГСМ у водителя топливозаправщика по цене 28 рублей за литр. После этих показаний 58-летний подозреваемый сознался в краже.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде.