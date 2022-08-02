Водитель УАЗика устроил ДТП на «встречке» на трассе в Карелии

Авария с пострадавшим произошла в Олонецком районе.

В минувший вторник, 16 августа, в 14.45 на 7 км «Видлица — Кинелахта — Ведлозеро» в Олонецком районе 22-летний водитель автомобиля «УАЗ» выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Volvo.

Водитель УАЗа получил травмы.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства аварии уточняются

Ранее сообщалось, в Карелии пятилетний ребенок выбежал на дорогу и оказался под колесами автомобиля «УАЗ».