Выбежавший на дорогу ребенок попал под колеса в Карелии

Пятилетний ребенок выбежал на дорогу и оказался под колесами автомобиля «УАЗ».

ДТП произошло в пятницу, 10 июня, в Медвежьегорске на улице Максима Горького у дома 22а. Об этом сообщает ГИБДД.

По предварительным данным, 61-летний водитель машины «УАЗ» наехал на 5-летнего пешехода, который выбежал на проезжую часть дороги.

С полученными травмами ребёнок был госпитализирован.