Выбежавший на дорогу ребенок попал под колеса в Карелии

Пятилетний ребенок выбежал на дорогу и оказался под колесами автомобиля «УАЗ».
ДТП произошло в пятницу, 10 июня, в Медвежьегорске на улице Максима Горького у дома 22а. Об этом сообщает ГИБДД.
По предварительным данным, 61-летний водитель машины «УАЗ» наехал на 5-летнего пешехода, который выбежал на проезжую часть дороги.
С полученными травмами ребёнок был госпитализирован.
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