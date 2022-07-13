Водитель умер в машине скорой помощи после ДТП в Карелии

В Суоярвском районе сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП, в котором погиб водитель.

Автокатастрофа произошла во вторник, 26 июля, в 15:30 на 11 км. + 650 м. на подъезде к автодороге «Суоярви — Койриноя». Об этом информирует ГИБДД.

По предварительным данным, 31-летний житель Суоярви, не имеющий водительских прав, ехал на автомобиле ИЖ-2126 «Ода». Он оказался в кювете и перевернулся.

В результате ДТП водитель получил травмы, от которых скончался в машине скорой помощи по пути в больницу. По факту ДТП проводится проверка.