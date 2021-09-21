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Водитель уснул за рулем и улетел кювет на трассе в Карелии

Новости. Происшествия
13:16, 23 Сентября 2021
фото: © Госавтоинспекция Карелии

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ДТП с пострадавшим произошло в Беломорский районе, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

По предварительным данным, в минувшую среду, 22 сентября, в 8.15 на 778км + 100м 37-летний водитель автомобиля Ford Transit, лишенный права управления транспортным средством, уснул за рулем, в результате чего совершил съезд в кювет.

В результате ДТП 28-летний пассажир иномарки с полученными травмами был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.

Ранее женщина-водитель улетела в кювет и перевернулась в Кондопожском районе.

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