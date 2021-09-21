Пенсионерка устроила ДТП с пострадавшим на трассе в Карелии

Женщина-водитель улетела в кювет и перевернулась в Кондопожском районе.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, 21 сентября в 21:20 на 16км + 420м региональной автодороги «Шуйская-Гирвас» 62-летняя водитель автомобиля "ВАЗ" не справилась с управлением и допустила съезд в кювет. Машина перевернулась.

В результате ДТП травмы получил 53-летний пассажир ВАЗа, ему оказана медицинская помощь. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее автоинспекторы в Карелии вытащили из-за руля пьяную 72-летнюю водительницу.