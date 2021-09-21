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Пенсионерка устроила ДТП с пострадавшим на трассе в Карелии

Новости. Происшествия
11:13, 22 Сентября 2021
фото: © Валерий Шарифулин / ТАСС

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Женщина-водитель улетела в кювет и перевернулась в Кондопожском районе.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, 21 сентября в 21:20 на 16км + 420м региональной автодороги «Шуйская-Гирвас» 62-летняя водитель автомобиля "ВАЗ" не справилась с управлением и допустила съезд в кювет. Машина перевернулась.

В результате ДТП травмы получил 53-летний пассажир ВАЗа, ему оказана медицинская помощь. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее автоинспекторы в Карелии вытащили из-за руля пьяную 72-летнюю водительницу.

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Комментарии

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Вася
2021-09-22 11:15:38
крепись подруга))женщины живучи
Гость
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