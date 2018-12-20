Водитель устроил ДТП, проехав на "красный"

Авария произошла на перекрестке улиц Шотмана и Чапаева, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В минувшую среду, 19 декабря, в 17.15 водитель Mitsubishi Lancer

совершил выезд на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем KIA Picanto.

Пострадала водитель автомобиля KIA. Женщине назначено амбулаторное лечение.