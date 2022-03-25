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«Водитель, увидев пешехода, может продолжить движение»: ГИБДД Карелии дала советы, как выжить на дороге

Новости. Общество
09:29, 27 Марта 2022
фото: © pixabay.com

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Госавтоинспекция Карелии опубликовала рекомендации, как переходить проезжую часть пешеходам с детскими колясками.

Правила поведения размещены в группе ГИБДД Вконтакте:

Заранее продумайте безопасный маршрут.

Переходите проезжую часть по пешеходным переходам или на перекрестках, соблюдая правила безопасности. Остановитесь перед началом перехода. Посмотрите по сторонам и убедитесь, что водители видят и пропускают вас.

При переходе дороги не отвлекайтесь на гаджеты, снимите наушники, убедитесь, что зонт или капюшон не ограничивает обзор.

Помните, что не все водители внимательны и дисциплинированы, не у всех достаточно опыта вождения, а у автомобиля непредвиденно может возникнуть неисправность тормозной системы.

Учитывайте, что коляска ниже роста человека и из-за припаркованных вдоль обочины транспортных средств водители приближающихся автомобилей могут ее не видеть. Такой момент опасен тем, что водитель, увидев пешехода, может продолжить движение, не ожидая появления коляски на проезжей части.

Коляску везите сбоку, в этом положении есть возможность для маневра при возникновении опасности – перекатить коляску назад или вперед.

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