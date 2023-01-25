Водитель в Карелии лишился припаркованного на обочине автомобиля, пока рыбачил на озере

Суд Прионежского района Карелии вынес приговор по уголовному делу об угоне автомобиля, припаркованного на обочине дороги в пригороде Петрозаводска.

Об этом сообщили в прокуратуре республики.

Согласно материалам дела, в июле 2022 года 29-летний подсудимый шел пешком по дороге из села Деревянное в Петрозаводск. На обочине он обнаружил незапертый автомобиль Daewoo Nexia. Его владелец-пенсионер в это время рыбачил на соседнем водоеме. Подсудимый сел за руль, перемкнул провода зажигания, запустил двигатель и поехал в Петрозаводск.

Хозяин автомобиля обнаружил пропажу спустя несколько часов и сообщил об этом полицию. Угонщика вскоре задержали.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 1 год условно.