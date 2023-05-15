Водитель в Карелии отправил свою легковушку в кювет, где она сгорела дотла (ВИДЕО)

Во вторник, 30 мая, в Медвежьегорском районе произошло ДТП, в котором пострадал пассажир сгоревшей машины, сообщили в ГИБДД Карелии.

Во вторник, 30 мая, на 615 километр федеральной автодороги А-119 «Вологда – Медвежьегорск» произошло ДТП.



По предварительным данным Госавтоинспекции Карелии, у села Сосновка водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и вылетел с дороги.



Машина сгорела. Ви результате ДТП травмы получил пассажир, его госпитализировали.



На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства.