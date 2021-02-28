Водитель в Карелии получил штраф за то, что ослушался сотрудников ГИБДД

В Пудожском районе водитель без разрешения выехал на дорогу с крупногабаритным грузом и получил штраф, сообщается на сайте Пудожского районного суда.

Суд рассмотрел дело об административном правонарушении по факту неповиновения законному распоряжению сотрудников полиции при осуществлении ими служебных обязанностей.

Так, водителю сотрудники ДПС выдали требование, запрещающее осуществлять дальнейшее движение на автомобиле с прицепом без специального разрешения на крупногабаритный груз до устранения нарушения ПДД. В отношении водителя был составлен протокол об административном правонарушении.

Вместе с тем, через несколько дней водитель, несмотря на наличие предписания и, не устранив нарушение, выехал на автодорогу на данном транспортном средстве с прицепом, в связи с чем был привлечен к административной ответственности.

Факт совершения водителем административного правонарушения подтвержден в судебном заседании, вина водителя установлена.

Суд признал водителя виновным и назначил административный штраф в размере 500 рублей.