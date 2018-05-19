Водитель в Карелии попал в ДТП из-за разрыва колеса

Автомобилист вылетел в кювет и перевернулся, есть пострадавшие.

18 мая на 280 км. автодороги «Кола» в Олонецком районе произошел съезд автомобиля в кювет, сообщает Управление ГИБДД Карелии.

По предварительным данным, водитель автомашины Рено Магнум в составе с полуприцепом ВанХол в результате разрыва переднего правого колеса автомашины не справился с управлением и совершил съезд в правый по ходу движения придорожный кювет с дальнейшим опрокидыванием.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля. Пострадавшие госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка.