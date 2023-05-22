Водитель в Карелии врезался в подъезд дома на глазах у полицейского

Автомобилисту из Питкяранты грозит крупный штраф и лишение прав, сообщили в МВД Карелии.

Вечером 28 мая в Питкяранте в подъезд жилого дома врезался автомобиль. Очевидцем стал сотрудник патрульно-постовой службы, который вызвал медиков и МЧС, поскольку машина могла загореться.



В результате никто не пострадал. В полиции выяснили, что за рулем автомашины находился местный житель 1978 года рождения. Мужчина был пьян.



В отношении нарушителя составлен административный материал. Ему грозит штраф в тридцать тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет, рассказали в региональном МВД.



Напомним, ранее мы сообщали о том, что днем 26 апреля на улице Зайцева в Петрозаводске мужчина на Hyundai Solaris врезался в стену дома.



Водителя увезли в больницу.