Водитель в Карелии выпил за рулем и превратился в пешехода

Автоинспекторы остановили в Кондопоге нетрезвого водителя внедорожника.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, ночью 18 октября сотрудники ДПС остановили водителя автомобиля «Нива». Мужчина, 56-летний горожанин, сел за руль пьяным.

В результате автомобиль был задержан, а на нарушителя был составлен административный протокол. Теперь ему грозит штраф до 30 тысяч рублей и лишение прав на 2 года.

Всего в понедельник автоинспекторы отстранили от управления 7 нетрезвых водителей. Одному из них, повторно севшему пьяным за руль, угрожает уголовное преследование.