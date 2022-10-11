Водитель в Карелии забыл ключ в двери автомобиля, но угонщику это не помогло

Полиция города Питкяранта в Карелии разыскала подростка, который пытался угнать автомобиль с одной из улиц города.

Об этом сообщили в МВД.

В ходе следствия было установлено, что гулявший по улице подросток заметил ключ в двери припаркованного автомобиля. Он проник внутрь и попытался завести двигатель, но ему это не удалось. Юный угонщик открыл капот, проверил исправность механизмов, но и это не помогло. Тогда он решил запустить мотор, толкая автомобиль руками. Попытка так же оказалась безуспешной.

Всё это время за ним наблюдал мужчина, куривший на балконе. Он и позвонил в дежурную часть ОМВД.

Когда полицейские приехали на место, подросток уже ушел, но его вскоре нашли. Возбуждено уголовное дело. Кроме попытки угона его подозревают в серии краж.