Водитель в Петрозаводске пожаловался на рабочих, красивших мост и испачкавших его машину

Автомобиль одного из жителей Петрозаводска оказался испачкан краской после того, как проехал по мосту, где велись малярные работы.
Об этом рассказал владелец машины в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» Вконтакте.
По его словам, неприятность произошла утром 9 августа, когда он проезжал по понтонному посту в микрорайоне Сломенное.
«На автомобиле было испорчено ЛКП (вся правая сторона, включая капот, крышу и багажник), работником, производящим малярные работы (покраска ограждения на мосту) …», — написал автовладелец.
Другие участники группы рекомендовали ему предъявить счет организаторам покраски моста.
По его словам, на машине остались следы белой краски в виде точек, которые с трудом поддаются мойке.
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