Водитель в Петрозаводске пожаловался на рабочих, красивших мост и испачкавших его машину

Автомобиль одного из жителей Петрозаводска оказался испачкан краской после того, как проехал по мосту, где велись малярные работы.

Об этом рассказал владелец машины в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» Вконтакте.

По его словам, неприятность произошла утром 9 августа, когда он проезжал по понтонному посту в микрорайоне Сломенное.

«На автомобиле было испорчено ЛКП (вся правая сторона, включая капот, крышу и багажник), работником, производящим малярные работы (покраска ограждения на мосту) …», — написал автовладелец.

Другие участники группы рекомендовали ему предъявить счет организаторам покраски моста.

По его словам, на машине остались следы белой краски в виде точек, которые с трудом поддаются мойке.