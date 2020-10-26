Водитель "ВАЗа"в Петрозаводске не вписался в поворот и проверил ограждение на прочность (ВИДЕО)

ДТП произошло на улице Вольной.

На улице Волной 26 октября в 15.58 камера наружного наблюдения компании "Ситилинк" зафиксировала момент ДТП с участием легкового автомобиля "ВАЗ-2115".

"Легковой автомобиль выезжал с улицы Кирова на улицу Вольная, двигаясь в сторону центра, - сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии". - Судя по видео, водитель потерял контроль над управлением транспортным средством: не вписался в поворот, наехал на бордюрный камень, пробил колесо, продолжил движение, с трудом удерживая автомобиль на прямолинейной траектории, наехал на металлическое ограждение".