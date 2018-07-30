Водитель, въехавший в Сулажгоре в пенсионерок, получил два года условно

Городской суд Петрозаводска вынес приговор водителю, который осенью 2017 года въехал в двух пожилых женщин. Одна из них впоследствии скончалась.

Напомним, ДТП произошло на улице Сулажгорской 22 октября. ЕДДС Петрозаводска тогда сообщила, что водитель Lada Priora не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части на обочину, сбил двух женщин, после чего врезался в забор.

В результате случившегося женщины 85-ти и 83-х лет были госпитализированы с травмами. Одна из них впоследствии скончалась, а здоровью второй был причинен тяжкий вред.

На водителя было заведено уголовное дело по ст. 264 УК РФ.

Рассматривая дело, суд пришел к выводу, что водитель "проявив неосторожность в форме преступной небрежности, грубо нарушая требования ПДД РФ, учитывая при этом особенности и состояние своего транспортного средства, дорожные условия, вел своё транспортное средство со скоростью, которая при применяемых им приемах управления не обеспечивала возможность постоянного контроля за его движением для выполнения ПДД РФ, в результате чего потерял контроль над движением" автомобиля.

Суд признал ранее не судимого водителя виновным в инкриминируемом преступлении и приговорил его к двум годам лишения свободы условно, а также на три года лишил права управлять автомобилем.

Приговор пока не вступил в силу.