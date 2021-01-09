Водитель внедорожника чуть не сбил пешеходов в центре Петрозаводска - "ему это с рук не сойдет" (ВИДЕО)

Пешеходы, которых чуть не сбил внедорожник в центре Петрозаводска, пообещали наказать водителя.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" появилось сообщение, что 9 января в 19.41 на перекрёстке улиц Куйбышева-Титова две женщины чуть не угодили под колеса автомобиля, когда переходили дорогу по пешеходному переходу.

"Водитель автомобиля чуть не сбил меня и мою подругу на перекрёстке Куйбышева-Титова. Водитель не затормозил и не остановился. Так просто оставлять это не собираемся. Вам это с рук не сойдёт", - предупредили авторы сообщения.

Нарушение попало в объектив камеры наружного наблюдения компании "Сампо.ру".