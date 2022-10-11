Водитель внедорожника погиб в аварии на юге Карелии (ФОТО)

В Лахденпохском районе автомобиль с прицепом вылетел с заснеженной трассы.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, полицейские устанавливают обстоятельства аварии, произошедшей 6 ноября в 11.00 в Лахденпохском районе республики.

По предварительной информации, 64-летний водитель за рулем автомобиля Niva с прицепом съехал с дороги в левый по ходу движения кювет. Авария произошла на 229 километре автодороги «Сортавала».

Водитель скончался на месте до приезда скорой помощи.

Ранее стала известна причина массовой аварии, произошедшей 4 ноября в Петрозаводске.