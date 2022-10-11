Стала известна причина массового ДТП в Петрозаводске, где столкнулись сразу 4 автомобиля

На Ключевой четыре машины выстроились в «паровозик» и снесли рекламный щит.

Массовая авария произошла в Петрозаводске в пятницу, 4 ноября, — сразу четыре автомобиля столкнулись в районе дома № 1а по улице Репникова.

Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, 30-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia не справился с управлением и въехал в рекламный щит. Затем с управлением не справился 22-летний водитель следующего автомобиля — ВАЗ-2115 — и врезался в Daewoo. Далее 19-летний водитель BMW не справился с управлением и совершил наезд на ВАЗ-2115, далее 23-летняя водитель KIA Cerato не справилась с управлением и совершила наезд на BMW.

В результате аварии травмы получил водитель BMW. Он обратился в больницу, где ему было назначено амбулаторное лечение.