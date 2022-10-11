В Петрозаводске четыре автомобиля выстроились в «паровозик» и снесли рекламный щит АЗС

На Ключевой в аварии-паровозике пострадал один человек.

Сотрудники Госавтоинспекции Карелии устанавливают обстоятельства ДТП, которое произошло в Петрозаводске 4 ноября в 08:20 у дома №1А по улице Репникова. По предварительным данным, столкнулись 4 автомобиля (Daewoo Nexia, ВАЗ 2115, BMW и Kia Cerato). Машины двигались в попутном направлении. В результате ДТП снесли рекламный щит АЗС.

Впоследствии 19-летний водитель автомобиля BMW самостоятельно обратился в больницу, где ему было назначено амбулаторное лечение, уточнили в ГИБДД.

Ранее групповое ДТП произошло на перекрестке в центре Петрозаводска.