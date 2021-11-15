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Водитель внедорожника попал в больницу после ДТП с фургоном на трассе в Карелии

Новости. Происшествия
09:49, 22 Декабря 2021
фото: © Валерий Шарифулин / ТАСС

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Авария с пострадавшим произошла на трассе «Кола» в Беломорском районе.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, 21 декабря в 20.15 вечера на 825 км +600 м на автодороге «Кола» столкнулись внедорожник и фургон.

Водитель автомобиля Nissan X-Trail при выполнении обгона не убедился в безопасности маневра, выехал на встречную полосу движения, где произошло столкновение с фургоном Mercedes-Benz.

В результате аварии 45-летний водитель внедорожника получил травмы и был госпитализирован. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее два человека обратились в больницу после жесткого ДТП в центре Петрозаводска.

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Комментарии

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кир
2021-12-22 10:21:24
Повсюду бестолочи. Наша цивилизация такая, - сказал кот.
Гость
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