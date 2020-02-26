Водитель внедорожника в Карелии превысил скорость на 103 км/ч

Инцидент произошел днем 2 февраля на "Коле", сообщили в ГИБДД Карелии.

Водитель внедорожника Audi ехал по трассе со скоростью 193 км/час (при допустимо разрешенной 90 км/час).

За превышение скорости более чем на 80 км/ч предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение прав на полгода.

В январе этого года на дорогах республики камеры зафиксировали 20751 превышение скорости движения.

В феврале число скоростных нарушителей заметно увеличилось – 22705.

Ранее в Карелии водитель иномарки не заметил, как превысил скорость на 85 км/ч.