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Водитель внедорожника в Карелии превысил скорость на 103 км/ч

Новости. Общество
16:56, 27 Февраля 2020
фото: © ГИБДД Карелии
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Инцидент произошел днем 2 февраля на "Коле", сообщили в ГИБДД Карелии.

Водитель внедорожника Audi ехал по трассе со скоростью 193 км/час (при допустимо разрешенной 90 км/час).

За превышение скорости более чем на 80 км/ч предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение прав на полгода.

В январе этого года на дорогах республики камеры зафиксировали 20751 превышение скорости движения.

В феврале число скоростных нарушителей заметно увеличилось – 22705.

Ранее в Карелии водитель иномарки не заметил, как превысил скорость на 85 км/ч.

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Комментарии

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petronik
2020-02-27 17:02:59
И это на дороге (бык пос...л), на которой в Финляндии был бы установлен лимит не более 70 км/ч.
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