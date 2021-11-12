Водитель внедорожника в Петрозаводске рискнул жизнью своего ребенка

В Петрозаводске оштрафовали водителя, нарушившего правила перевозки детей, сообщили в ГИБДД

Еженедельно в Петрозаводске сотрудники ГИБДД проводят профилактические мероприятия "Право на безопасность" у образовательных организаций города, рассказываем о результатах мероприятий в СМИ, напоминаем о необходимости использования детских удерживающих устройств и ремней безопасности родителям на собраниях. Тем не менее, остаются водители, которые не знают или не хотят соблюдать установленные Правила.

Очередной водитель-нарушитель остановлен автоинспекторами на пр. А. Невского. Девятилетний ребёнок перевозился на заднем сиденье, ремнем безопасности пристегнут не был.

В отношении водителя вынесено постановление об административном правонарушении. За данное нарушение предусмотрен штраф 3000 рублей.