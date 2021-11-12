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Водитель внедорожника в Петрозаводске рискнул жизнью своего ребенка

Новости. Общество
16:05, 14 Ноября 2021
фото: ГИБДД Петрозаводска

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В Петрозаводске оштрафовали водителя, нарушившего правила перевозки детей, сообщили в ГИБДД

Еженедельно в Петрозаводске сотрудники ГИБДД проводят профилактические мероприятия "Право на безопасность" у образовательных организаций города, рассказываем о результатах мероприятий в СМИ, напоминаем о необходимости использования детских удерживающих устройств и ремней безопасности родителям на собраниях. Тем не менее, остаются водители, которые не знают или не хотят соблюдать установленные Правила.

Очередной водитель-нарушитель остановлен автоинспекторами на пр. А. Невского. Девятилетний ребёнок перевозился на заднем сиденье, ремнем безопасности пристегнут не был.

В отношении водителя вынесено постановление об административном правонарушении. За данное нарушение предусмотрен штраф 3000 рублей.

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Комментарии

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кир
2021-11-14 16:37:24
Деньги из семьи забрали, простые наши. Лучше бы выпороли. :)
Гость
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