Водитель за "неадекватное поведение" в машине ДПС пойдет под суд в Карелии

Следственные органы Кемского района Карелии завершили расследование уголовного дела против водителя, который угрожал полицейским при составлении протокола в машине ДПС.

Об этом сообщила пресс-служба карельского управления Следственного комитета России.

По версии следствия, в июне 2020 года сотрудники ДПС остановили автомашину, которой управлял водитель с признаками алкогольного опьянения. Полицейские отстранили водителя от управления автомобилем и пригласили его в патрульную машину для составления протокола об административном правонарушении.

"Находясь в патрульном автомобиле, обвиняемый повел себя неадекватно и высказал в адрес сотрудников полиции угрозы применения насилия", - говорится в сообщении Следкома.

Следствие квалифицировало это по части 1 статьи 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Уголовное дело направлено в суд. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 5 лет.