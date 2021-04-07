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07.04.2021 15:17

Водителей и кондукторов будут штрафовать за высадку из транспорта детей-безбилетников

Новости. Общество
09:13, 08 Апреля 2021
фото: ТАСС / Феоктистов Дмитрий; 5-tv.ru
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Госдума в среду приняла в третьем - заключительном - чтении законопроект, предусматривающий штрафы до 30 тыс. рублей для водителей и кондукторов за высадку детей-безбилетников моложе 16 лет из транспорта.

"Принудительная высадка из автобуса, трамвая или троллейбуса несовершеннолетнего, не достигшего возраста шестнадцати лет, не подтвердившего оплату проезда" и следующего без сопровождения взрослого, повлечет штраф для водителя 5 тыс. рублей, а для должностных лиц - от 20 тыс. до 30 тыс. рублей, говорится в документе.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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