Водителей и кондукторов будут штрафовать за высадку из транспорта детей-безбилетников

Госдума в среду приняла в третьем - заключительном - чтении законопроект, предусматривающий штрафы до 30 тыс. рублей для водителей и кондукторов за высадку детей-безбилетников моложе 16 лет из транспорта.

"Принудительная высадка из автобуса, трамвая или троллейбуса несовершеннолетнего, не достигшего возраста шестнадцати лет, не подтвердившего оплату проезда" и следующего без сопровождения взрослого, повлечет штраф для водителя 5 тыс. рублей, а для должностных лиц - от 20 тыс. до 30 тыс. рублей, говорится в документе.

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